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Kopfverletzung

Fußgänger prallt gegen Taxi-Windschutzscheibe

Vorarlberg
18.10.2026 11:10
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Handler Wolfgang)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Ein dramatischer Verkehrsunfall hat sich am späten Samstagnachmittag auf der Rheinstraße (L202) in Hard ereignet. Gegen 16.30 Uhr wollte ein 32-jähriger Fußgänger die Straße auf Höhe der Bushaltestelle Alma direkt vor einem dort haltenden Linienbus überqueren – und übersah ein herannahendes Fahrzeug.

 

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Just in dem Moment, als der Mann die Straße überqueren wollte, steuerte ein 53-jähriger Taxifahrer seinen Wagen an dem Bus vorbei in Richtung Bregenz. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, sodass es zur Kollision mit dem Passanten kam. Der 32-Jährige prallte mit dem Kopf frontal gegen die Windschutzscheibe des Taxis und wurde anschließend auf die Fahrbahn geschleudert.

Blutende Kopfwunde
Ersthelfer sowie die umgehend alarmierten Rettungskräfte versorgten den Mann noch an der Unfallstelle, bevor er mit einer blutenden Kopfverletzung unbestimmten Grades in das Landeskrankenhaus Bregenz eingeliefert wurde. Am Taxi entstand erheblicher Sachschaden.

Ein beim Taxilenker durchgeführter Alkomattest verlief negativ. Beim verletzten Fußgänger ergab die Überprüfung einen Atemalkoholwert von 0,11 mg/l. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde die Sicherung der Videoaufzeichnungen des Linienbusses veranlasst.

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