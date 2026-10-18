Fußgänger prallt gegen Taxi-Windschutzscheibe

Just in dem Moment, als der Mann die Straße überqueren wollte, steuerte ein 53-jähriger Taxifahrer seinen Wagen an dem Bus vorbei in Richtung Bregenz. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen, sodass es zur Kollision mit dem Passanten kam. Der 32-Jährige prallte mit dem Kopf frontal gegen die Windschutzscheibe des Taxis und wurde anschließend auf die Fahrbahn geschleudert.