Reinbacher feiert Saisondebüt für die Canadiens

Der Mitte Oktober von den Montreal Canadiens in ihren NHL-Kader geholte Verteidiger David Reinbacher ist am Samstag beim 4:3-Heimsieg der Kanadier nach Verlängerung gegen die Buffalo Sabres zum Einsatz gekommen.
Nicht gespielt hat der Vorarlberger Marco Rossi bei der 2:4-Auswärts-Niederlage der Vancouver Canucks bei den Tampa Bay Lightning sowie weiterhin der Kärntner Marco Kasper beim 4:3-Sieg im Shootout seiner Detroit Red Wings daheim gegen die San Jose Sharks.
Ende September wurde Reinbacher mitgeteilt, er hätte die Aufnahme in den NHL-Kader nicht geschafft. Nach der Verletzung von Verteidiger Mike Matheson wurde der 21-jährige Vorarlberger allerdings vom Farmteam Laval einberufen.
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