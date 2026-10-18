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Reinbacher feiert Saisondebüt für die Canadiens

US-Sport
18.10.2026 10:58
David Reinbacher (Nummer 64) war beim Sieg der Canadiens dabei.
David Reinbacher (Nummer 64) war beim Sieg der Canadiens dabei.(Bild: AP/Graham Hughes)
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Von krone Sport

Der Mitte Oktober von den Montreal Canadiens in ihren NHL-Kader geholte Verteidiger David Reinbacher ist am Samstag beim 4:3-Heimsieg der Kanadier nach Verlängerung gegen die Buffalo Sabres zum Einsatz gekommen. 

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Nicht gespielt hat der Vorarlberger Marco Rossi bei der 2:4-Auswärts-Niederlage der Vancouver Canucks bei den Tampa Bay Lightning sowie weiterhin der Kärntner Marco Kasper beim 4:3-Sieg im Shootout seiner Detroit Red Wings daheim gegen die San Jose Sharks.

Ende September wurde Reinbacher mitgeteilt, er hätte die Aufnahme in den NHL-Kader nicht geschafft. Nach der Verletzung von Verteidiger Mike Matheson wurde der 21-jährige Vorarlberger allerdings vom Farmteam Laval einberufen.

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