Wie kann die Gender Pay Gap geschlossen werden?

Als einer der Gründe, warum in Vorarlberg Frauen um 45 Prozent weniger Pension und um 44 Prozent weniger Lohn erhalten, werden traditionelle Rollenbilder genannt, die im Ländle offenbar immer noch gelebter Alltag sind. Sehen Sie das auch so?

Ich nehme nicht so sehr wahr, dass speziell in Vorarlberg die Rollenbilder veraltet sind, sondern dass sie es im ländlichen Raum sind – im Vergleich zu den wirklich großen Ballungsräumen wie Wien oder Graz. Hier liegt der Unterschied. Die Zahl an Frauen in Teilzeit ist in Vorarlberg weit höher als jene von Männern. Letztere verdienen zudem auf einem industriegeprägten Arbeitsmarkt in Grenznähe sehr gut. Deshalb ist auch die Gender Pay Gap hier so hoch. Gleichzeitig haben wir es mit einem stark segregierten Arbeitsmarkt zu tun. Das bedeutet, dass die Zuordnung von Branchen zum Geschlecht stark ausgeprägt ist. Frauen arbeiten eben verstärkt im Bildungs- und Gesundheitssektor.