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Land befragt Bevölkerung zu Spitals-Reform

Vorarlberg
10.04.2026 12:30
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Mit einer Online-Befragung will das Land Vorarlberg die Bevölkerung zur Mitwirkung an der aktuellen Spitalsrefom motivieren. Abgefragt werden sowohl Ideen als auch der Informationsstand. 

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Das Land Vorarlberg hat eine Online-Beteiligung zum Spitalscampus Vorarlberg gestartet: Ab sofort können Interessierte über die Beteiligungsplattform „Vorarlberg Mitdenken“ Erfahrungen, Erwartungen und Bedenken einbringen. Ziel sei es, ein breites Stimmungsbild aufzunehmen und die Weiterentwicklung der Spitalsversorgung in Vorarlberg nachvollziehbar zu begleiten, heißt es dazu vonseiten des Landes. 

Die zuständige Landesrätin Martina Rüscher appelliert an die Bevölkerung: „Bringen Sie Ihre Ideen, Erfahrungen und auch Bedenken ein. Jede Rückmeldung hilft uns, Entscheidungen besser zu erklären und den Weg dorthin nachvollziehbar zu machen.“ Die Teilnahme ist über die Plattform „Vorarlberg Mitdenken“ unter folgendem Link möglich: https://vorarlberg.mitdenken.online/

Gefragt wird etwa, wie gut man sich über die geplanten Veränderungen im Rahmen des Spitalscampus Vorarlberg informiert fühlt oder welche  Informationen man sich wünscht, um die Entscheidungen rund um den Spitalscampus besser nachvollziehen zu können. Aber auch nach Erwartungen und Ideen rund um die Umstrukturierung wird gefragt.

Als „Spitalscampus Vorarlberg“ wird die Neuorganisation des Spitalswesens in Vorarlberg bezeichnet. Damit soll den demografischen, personellen und finanziellen Herausforderungen begegnet werden. Ziel ist es, die Versorgung der Bevölkerung langfristig sicher, qualitätsvoll, bedarfsgerecht und finanzierbar zu gestalten und zugleich „attraktive Arbeits- und Ausbildungsplätze für die Mitarbeitenden“ zu bieten, erklärt das Land in einer Aussendung. Dabei stehe vor allem die inhaltliche Weiterentwicklung im Vordergrund: Spezialisierung, bessere Zusammenarbeit und Bündelung der Ressourcen zwischen den Standorten sowie eine stärkere Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten sollen erreicht werden.   

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