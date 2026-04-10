Land befragt Bevölkerung zu Spitals-Reform

Mit einer Online-Befragung will das Land Vorarlberg die Bevölkerung zur Mitwirkung an der aktuellen Spitalsrefom motivieren. Abgefragt werden sowohl Ideen als auch der Informationsstand.
Das Land Vorarlberg hat eine Online-Beteiligung zum Spitalscampus Vorarlberg gestartet: Ab sofort können Interessierte über die Beteiligungsplattform „Vorarlberg Mitdenken“ Erfahrungen, Erwartungen und Bedenken einbringen. Ziel sei es, ein breites Stimmungsbild aufzunehmen und die Weiterentwicklung der Spitalsversorgung in Vorarlberg nachvollziehbar zu begleiten, heißt es dazu vonseiten des Landes.
Die zuständige Landesrätin Martina Rüscher appelliert an die Bevölkerung: „Bringen Sie Ihre Ideen, Erfahrungen und auch Bedenken ein. Jede Rückmeldung hilft uns, Entscheidungen besser zu erklären und den Weg dorthin nachvollziehbar zu machen.“ Die Teilnahme ist über die Plattform „Vorarlberg Mitdenken“ unter folgendem Link möglich: https://vorarlberg.mitdenken.online/
Gefragt wird etwa, wie gut man sich über die geplanten Veränderungen im Rahmen des Spitalscampus Vorarlberg informiert fühlt oder welche Informationen man sich wünscht, um die Entscheidungen rund um den Spitalscampus besser nachvollziehen zu können. Aber auch nach Erwartungen und Ideen rund um die Umstrukturierung wird gefragt.
Als „Spitalscampus Vorarlberg“ wird die Neuorganisation des Spitalswesens in Vorarlberg bezeichnet. Damit soll den demografischen, personellen und finanziellen Herausforderungen begegnet werden. Ziel ist es, die Versorgung der Bevölkerung langfristig sicher, qualitätsvoll, bedarfsgerecht und finanzierbar zu gestalten und zugleich „attraktive Arbeits- und Ausbildungsplätze für die Mitarbeitenden“ zu bieten, erklärt das Land in einer Aussendung. Dabei stehe vor allem die inhaltliche Weiterentwicklung im Vordergrund: Spezialisierung, bessere Zusammenarbeit und Bündelung der Ressourcen zwischen den Standorten sowie eine stärkere Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten sollen erreicht werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.