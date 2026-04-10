Land befragt Bevölkerung zu Spitals-Reform

Als „Spitalscampus Vorarlberg“ wird die Neuorganisation des Spitalswesens in Vorarlberg bezeichnet. Damit soll den demografischen, personellen und finanziellen Herausforderungen begegnet werden. Ziel ist es, die Versorgung der Bevölkerung langfristig sicher, qualitätsvoll, bedarfsgerecht und finanzierbar zu gestalten und zugleich „attraktive Arbeits- und Ausbildungsplätze für die Mitarbeitenden“ zu bieten, erklärt das Land in einer Aussendung. Dabei stehe vor allem die inhaltliche Weiterentwicklung im Vordergrund: Spezialisierung, bessere Zusammenarbeit und Bündelung der Ressourcen zwischen den Standorten sowie eine stärkere Ausrichtung auf die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten sollen erreicht werden.