Tirolerin ist ab sofort Chefin der jungen Pinken

Die Tiroler Landtagsabgeordnete Susanna Riedlsperger wurde zur Vorsitzenden der Junos gewählt. Neos-General Douglas Hoyos betonte, dass sich die 25-Jährige „intensiv für mehr Tempo bei jungen Menschen einsetzt“.
Die 25-jährige Tirolerin wurde am Freitag zur neuen Chefin der Junos, der jungen Neos, gewählt und folgt in dieser Funktion Sophie Wotschke nach. „Susanna hat sich als Abgeordnete und stellvertretende Landesvorsitzende der Neos in Tirol bereits intensiv für mehr Tempo bei den für junge Menschen so notwendigen Reformen im Land eingesetzt“, so Neos-General Douglas Hoyos. Auch Tirols Neos-Chefin Birgit Obermüller freut sich mit Riedlsperger.
Kritik übte Obermüller an der „Sturheit“ der Landesregierung im Zusammenhang mit dem MCI-Neubau: „Trotz massiver Bedenken wird nun stur an der Sanierung der im Privatbesitz befindlichen Standorte festgehalten. Ein Rückschlag für den Standort Tirol!“
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