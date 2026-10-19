Tirolerin ist ab sofort Chefin der jungen Pinken

Die 25-jährige Tirolerin wurde am Freitag zur neuen Chefin der Junos, der jungen Neos, gewählt und folgt in dieser Funktion Sophie Wotschke nach. „Susanna hat sich als Abgeordnete und stellvertretende Landesvorsitzende der Neos in Tirol bereits intensiv für mehr Tempo bei den für junge Menschen so notwendigen Reformen im Land eingesetzt“, so Neos-General Douglas Hoyos. Auch Tirols Neos-Chefin Birgit Obermüller freut sich mit Riedlsperger.