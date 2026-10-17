Beim MCI drückt das Land nun die „Sturtaste“

Wie auch immer! Scharfe Kritik kam am Tag nach dem Treffen von der Freiheitlichen. Kritisiert wird erneut, dass in den letzten zehn Jahren 13 Millionen Euro Steuergeld in den Sand gesetzt wurden. „Statt endlich ernsthaft über einen modernen Campus zu sprechen, werde jede Neubau-Debatte abgewürgt“, ärgert sich FPÖ-Chef Markus Abwerzger. Besonders hart geht er mit WK-Präsidentin Barbara Thaler ins Gericht: „Was ist unter Thalers Führung nur aus der Tiroler Wirtschaftskammer geworden? Wenn eine Kammerpräsidentin die ÖVP-Parteiräson über die wirtschaftlichen Interessen des Landes stellt, dann ist die Führung zu hinterfragen. Die Absolventen, von denen ein erheblicher Teil dauerhaft als Fach- und Führungskräfte am Tiroler Arbeitsmarkt bleibt, müssen unter diesen Bedingungen ausgebildet werden. Das ist schlichtweg unverantwortlich!“ Auch deswegen, weil man hinter dem Rücken des Landeshauptmannes den MCI-Verantwortlichen stets auf die Schulter klopft und ihnen sagt, wie wichtig der MCI-Neubau eigentlich sei