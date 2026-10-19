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Eine Brille für alle Entfernungen? Das geht!

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19.10.2026 00:01
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Eine Brille für alles: Die Gleitsichtbrille von Fielmann vereint Nah- und Fernsicht und sorgt ...
Eine Brille für alles: Die Gleitsichtbrille von Fielmann vereint Nah- und Fernsicht und sorgt für entspanntes Sehen im Alltag – ganz ohne ständigen Brillenwechsel.(Bild: Fielmann)
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Von Promotion Team

Eine fürs Autofahren, eine fürs Büro, eine fürs Lieblingsbuch – du willst dir den ständigen Brillenwechsel sparen? Wir haben die Lösung.

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Das Zeitunglesen am Morgen, der Blick aufs Smartphone, die Arbeit am Computer, das Bezahlen im Café oder der Spaziergang am Abend: Unser Alltag besteht aus vielen Situationen, in denen wir Dinge mal ganz nah und mal aus größerer Entfernung betrachten.

Mit der Zeit kann sich das Sehen verändern. Vor allem das Scharfstellen in der Nähe fällt den Augen zunehmend schwerer. Der Grund: Die Augenlinse verliert an Elastizität und kann sich nicht mehr so stark wölben wie früher. Diese sogenannte Altersweitsichtigkeit ist ein natürlicher Prozess.

Doch statt jetzt ständig zwischen Lesebrille und Fernbrille wechseln zu müsse, gibt es eine bequemere Lösung: eine Brille für alle Distanzen, die Gleitsichtbrille.

Wie funktioniert Gleitsicht?
Die Gleitsichtbrille kombiniert mehrere Stärken in einem Glas. Dabei gehen die unterschiedlichen Sehbereiche fließend ineinander über. Oben im Glas liegt der Bereich für die Ferne, etwa für den Straßenverkehr. Die Mitte unterstützt bei Zwischendistanzen, zum Beispiel beim Blick auf den Computer oder das Navi. Unten befindet sich der Nahbereich fürs Smartphone, die Zeitung oder die Zutatenliste beim Einkaufen. Deine Augen „gleiten“ problemlos zwischen den unterschiedlichen Distanzen hin und her, daher auch der Name.

Weniger wechseln. Mehr sehen.
Weniger wechseln. Mehr sehen.(Bild: Fielmann)

Individuell auf dich abgestimmt
Damit eine Gleitsichtbrille optimal funktioniert, kommt es auf die richtige Anpassung an. Bei Fielmann schauen die Augenoptiker*innen gemeinsam mit dir, welche Anforderungen deine Brille im Alltag erfüllen soll. Deine täglichen Aktivitäten spielen dabei ebenso eine Rolle wie deine persönlichen Wünsche.

Anschließend bestimmen die Expert*innen deine Sehstärke. Die Gleitsichtgläser werden individuell auf deine Augen abgestimmt und präzise zentriert. Auch der Sitz der Brille wird angepasst, damit sie komfortabel sitzt und du die unterschiedlichen Sehbereiche optimal nutzen kannst.

Bei der ersten Gleitsichtbrille brauchen Augen und Gehirn manchmal etwas Zeit, um sich an das neue Sehen zu gewöhnen. Eine persönliche Beratung und eine individuell angepasste Brille unterstützen dich bei der Umstellung.

Deine Gleitsichtbrille, deine Wahl
Ob schlicht oder auffällig, ob klassisch oder modern – deine Gleitsichtbrille sollte zu deinem Stil passen und zu deinem Budget. Bei Fielmann findest du eine große Auswahl: von Fassungen der Nulltarif-Kollektion, bei denen du nur die Gläser zahlst, bis hin zu Premiummarken. Das Beste: Dank der Zufriedenheitsgarantie von Fielmann gehst du kein Risiko ein. So findest du genau die Brille, die perfekt zu dir passt und die du jeden Tag gern aufsetzt.

Jetzt Termin vereinbaren!

Unser Tipp: gleich einen kostenlosen Sehtest bei Fielmann buchen und unverbindlich beraten lassen!

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