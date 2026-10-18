In Liebenau: Rivalen könnten zu Bauherren werden

Das 204. Grazer Stadtderby ist eines, das wohl in die Geschichte eingeht. Auf dem Feld werden sich Schwarz und Rot als Rivalen gegenüberstehen. Abseits des grünen Rasens bildeten die beiden Klubs zuletzt allerdings eine Allianz gegen die eigene Heimatstadt. Nicht umsonst werden am Sonntag vor Anpfiff in Liebenau gemeinsame Protest-Aktionen zu erwarten sein, die gegen den ausgesprochenen Sponsoring-Stopp für Spitzensportklubs der Stadt Graz abzielen. Sichtbare Maßnahmen wurden bereits angekündigt.