In Liebenau: Rivalen könnten zu Bauherren werden

Wenn am Sonntag, 17 Uhr, das Grazer Fußball-Derby zwischen Sturm und GAK angepfiffen wird, ist das Geschehen auf dem grünen Rasen wohl nur einer von mehreren „Schauplätzen“. Abseits des Sportlichen polarisiert die Sponsor-Causa zwischen den Klubs und der Holding – die in der Folge auch Auswirkungen auf die Stadion-Causa in Liebenau haben könnte.
Das 204. Grazer Stadtderby ist eines, das wohl in die Geschichte eingeht. Auf dem Feld werden sich Schwarz und Rot als Rivalen gegenüberstehen. Abseits des grünen Rasens bildeten die beiden Klubs zuletzt allerdings eine Allianz gegen die eigene Heimatstadt. Nicht umsonst werden am Sonntag vor Anpfiff in Liebenau gemeinsame Protest-Aktionen zu erwarten sein, die gegen den ausgesprochenen Sponsoring-Stopp für Spitzensportklubs der Stadt Graz abzielen. Sichtbare Maßnahmen wurden bereits angekündigt.
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