Überholmanöver kostete Motorradfahrer das Leben

Ein tragischer Verkehrsunfall forderte am Samstagnachmittag das Leben eines Motorradfahrers. Ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Schärding war gegen 16:10 Uhr mit seinem Motorrad auf der L1135 in Richtung Münzkirchen unterwegs gewesen. Nachdem der 57-Jährige einen vor ihm fahrenden PKW überholt hatte, kam er aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Motorrad links von der Straße ab und zu Sturz.