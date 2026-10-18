Überholmanöver kostete Motorradfahrer das Leben

Nach einem Überholmanöver war ein 57-jähriger Schärdinger mit seinem Motorrad links von der Straße abgekommen und gestürzt. Obwohl sofort die Rettungskette in Gang gesetzt wurde und der Mann noch vor Ort vom Notarzt reanimiert wurde, erlag er wenig später im Krankenhaus Braunau seinen schweren Verletzungen.
Ein tragischer Verkehrsunfall forderte am Samstagnachmittag das Leben eines Motorradfahrers. Ein 57-Jähriger aus dem Bezirk Schärding war gegen 16:10 Uhr mit seinem Motorrad auf der L1135 in Richtung Münzkirchen unterwegs gewesen. Nachdem der 57-Jährige einen vor ihm fahrenden PKW überholt hatte, kam er aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Motorrad links von der Straße ab und zu Sturz.
Verletzungen waren zu schwer
Unfallzeugen setzten sofort die Rettungskette in Gang. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt und die Rettungskräfte erlag der 57-jährige Motorradlenker wenig später im Klinikum Passau seinen schweren Verletzungen.
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