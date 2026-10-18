„Flüssigkeit im Fuß“: So geht’s Bayern-Star Neuer

Der Zeitpunkt der Rückkehr von Manuel Neuer ins Tor des FC Bayern München ist weiter offen. „Es ist nichts Schlimmes, es ist einfach ein bisschen Flüssigkeit im Fuß gewesen, nichts Dramatisches. Es hat für heute noch nicht gereicht, jetzt schauen wir mal, ob es bis Mittwoch reicht“, sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem 6:1 gegen RB Leipzig.