„Flüssigkeit im Fuß“: So geht’s Bayern-Star Neuer

Der Zeitpunkt der Rückkehr von Manuel Neuer ins Tor des FC Bayern München ist weiter offen. „Es ist nichts Schlimmes, es ist einfach ein bisschen Flüssigkeit im Fuß gewesen, nichts Dramatisches. Es hat für heute noch nicht gereicht, jetzt schauen wir mal, ob es bis Mittwoch reicht“, sagte Sportvorstand Max Eberl nach dem 6:1 gegen RB Leipzig.
Am Mittwoch sind die Münchner in der Champions League Gastgeber für einen Finalisten der Vorsaison, den FC Arsenal.
Urbig auch gegen Arsenal im Tor?
Eberl präzisierte mit seiner Aussage die Beschwerden des 40-jährigen Bayern-Kapitäns. Bisher hatte Trainer Vincent Kompany immer nur davon gesprochen, dass Neuer etwas am Fuß gespürt habe.
Beim Sieg des deutschen Rekordmeisters im Bundesliga-Topspiel gegen Leipzig stand wie beim 3:3 auswärts gegen Viking Stavanger Jonas Urbig im Bayern-Tor. „Jeder ist bereit zu spielen“, sagte der 23-Jährige. „Ich hoffe, dass der Manu schnell wieder fit wird, das ist klar. Wenn ich gebraucht werde, bin ich da.“
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