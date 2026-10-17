Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Clinch mit Top-Klubs

Nach Sponsoring-Stopp: Jetzt meldet sich Holding

Steiermark
17.10.2026 19:24
Die Holding ist ein Tochterunternehmen der Stadt Graz.
Die Holding ist ein Tochterunternehmen der Stadt Graz.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Nach dem bereits lange durchgesickerten Bestreben seitens der Holding Graz, ab kommendem Jahr das Sponsoring für Spitzensportvereine (Sturm, GAK, Graz99ers) in der Stadt komplett einzustellen, meldete sich die Holding jetzt selbst zur strittigen Causa zu Wort.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Ja, es stimmt: Ab der Saison 2027/28 beenden wir das Sponsoring der Profimannschaften des SK Sturm Graz, des GAK und der 99ers“, ist in einem Schreiben der Holding auf den sozialen Kanälen des städtischen Unternehmens zu lesen. „Bis dahin erfüllen wir selbstverständlich alle bestehenden Verträge. Die Bereiche Frauen, Nachwuchs und Special Needs unterstützen wir bei allen drei Vereinen auch in Zukunft – im Ausmaß von 85% des aktuellen Volumens.“ Letzterer ist aber ein äußerst umstrittener Punkt. Eishockey-Boss Herbert Jerich, mit Meister 99ers als Profisportklub ein „Opfer“ der Holding-Kürzungen, meinte zuletzt zur „Krone“: „Wenn man die Kampfmannschaft wegbrechen lässt, gibt es auf Sicht auch kein Frauen- oder Special-Team mehr.“

Lesen Sie auch:
99ers-Präsident Herbert Jerich ist mit der Rolle des Sports im Grazer Rathaus mehr als nur ...
Sport Tv Logo
Nach Holding-Rückzug
Weg aus Graz? Meister droht der Stadt mit Auszug!
16.10.2026

Keine leichte Wahl
Den Schritt erklärt die Holding wie folgt: „Die Stadt Graz muss sparen und als ihr Tochterunternehmen leisten auch wir unseren Beitrag. Bis 2028 reduzieren wir unser Sponsoringbudget deshalb stufenweise. Auch der Rechnungshof hat in seinem aktuellen Bericht klar empfohlen, Sponsoringleistungen zu kürzen. Damit standen wir vor keiner leichten Wahl: Entweder wir ziehen uns aus mehr als 20 Breiten- und Jugendsportvereinen sowie zahlreichen Laufveranstaltungen zurück oder wir beenden das Sponsoring der drei Profiteams im Fußball und Eishockey. Wir haben uns für den Breitensport entschieden, für die Jugend, den Frauensport und Inklusion.“

Lesen Sie auch:
Meister 99ers Graz trifft die Holding-Kürzung am härtesten.
Krone Plus Logo
Holding-Kürzungen
Wir zeigen, was ihr aufs Spiel setzt!
24.05.2026
Krone Plus Logo
Sparstift in Graz
Wieder Kürzungen: „So lässt Stadt Sport sterben“
07.10.2026

Abschließend bekräftigt die Holding, die Vereinbarungen im Breitensport einhalten zu wollen. „Uns war wichtig, auch weiterhin unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht zu werden. Deshalb bleiben wir Namenssponsor von UVC Holding Graz (Anm.: Volleyball), HSG Holding Graz (Handball) und UBI Holding Graz (Basketball). Auch viele andere Sportvereine und Laufveranstaltungen werden wir weiter unterstützen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
17.10.2026 19:24
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
93.685 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Champions League
LASK geht bei Tor-Spektakel gegen Liverpool unter
85.535 mal gelesen
Bradley Barcola traf gegen den LASK im Triplepack.
Wirtschaft
Diese Firma will Ardo-Bauern im Marchfeld helfen!
84.446 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Fabrik im niederösterreichischen Leopoldsdorf könnte künftig für die ...
Innenpolitik
Kickl tobte, scheiterte aber mit Misstrauensantrag
1052 mal kommentiert
Kickl erachtet die Dreierkoalition für nicht mehr handlungsfähig.
Österreich
Neue E-Card-Gebühr trifft Millionen Pensionisten
726 mal kommentiert
Auf den Konten zahlreicher Österreich landet im November weniger Geld – Grund dafür ist die ...
Außenpolitik
„In einem Krieg ist die NATO Russland überlegen“
636 mal kommentiert
Alexus G. Grynkewich ist Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Europa. Er argumentierte, Moskau ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf