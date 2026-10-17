Nach Sponsoring-Stopp: Jetzt meldet sich Holding

„Ja, es stimmt: Ab der Saison 2027/28 beenden wir das Sponsoring der Profimannschaften des SK Sturm Graz, des GAK und der 99ers“, ist in einem Schreiben der Holding auf den sozialen Kanälen des städtischen Unternehmens zu lesen. „Bis dahin erfüllen wir selbstverständlich alle bestehenden Verträge. Die Bereiche Frauen, Nachwuchs und Special Needs unterstützen wir bei allen drei Vereinen auch in Zukunft – im Ausmaß von 85% des aktuellen Volumens.“ Letzterer ist aber ein äußerst umstrittener Punkt. Eishockey-Boss Herbert Jerich, mit Meister 99ers als Profisportklub ein „Opfer“ der Holding-Kürzungen, meinte zuletzt zur „Krone“: „Wenn man die Kampfmannschaft wegbrechen lässt, gibt es auf Sicht auch kein Frauen- oder Special-Team mehr.“