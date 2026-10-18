Kinder werfen Steine von Autobahnbrücke

Die Polizei bittet nun um Mithilfe der Bevölkerung: Wer am 16. oder 17. Oktober rund um die Brücke in der Montfortstraße etwas Verdächtiges gesehen hat oder Hinweise zu den beiden Personen auf dem E-Scooter und dem Fahrrad geben kann, soll sich direkt bei der Autobahnpolizei Dornbirn oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.