Kinder werfen Steine von Autobahnbrücke

Lebensgefährliche Szenen auf der Rheintalautobahn: Bislang unbekannte Täter haben am Freitag und Samstag von einer Autobahnbrücke in Wolfurt Steine auf fahrende Autos geworfen. Mindestens drei Fahrzeuge wurden beschädigt. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Der jüngste Vorfall ereignete sich am Samstag gegen 15.15 Uhr. Zwei bislang unbekannte Kinder oder Jugendliche warfen von der Autobahnbrücke der Montfortstraße in Wolfurt mehrere Steine auf die darunterliegende A14. Mindestens zwei Autos, die in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs waren, wurden getroffen. Bei einem der Fahrzeuge durchschlug ein Brocken die Heckscheibe. Glücklicherweise gelang es den betroffenen Autofahrern, den Wagen sicher auf den Pannenstreifen zu steuern, sodass niemand verletzt wurde.
Weiterer Vorfall am Vortag
Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung gelang es der Polizei nicht, die Burschen zu schnappen. Nach bisherigen Erkenntnissen waren sie mit einem E-Scooter und einem Fahrrad unterwegs. Bereits am Vortag hatte sich an derselben Stelle ein ähnlicher Fall ereignet, bei dem ein Auto in Fahrtrichtung Tirol Schaden nahm. Die Ermittler prüfen nun, ob dieselben Täter dahinterstecken.
Die Polizei bittet nun um Mithilfe der Bevölkerung: Wer am 16. oder 17. Oktober rund um die Brücke in der Montfortstraße etwas Verdächtiges gesehen hat oder Hinweise zu den beiden Personen auf dem E-Scooter und dem Fahrrad geben kann, soll sich direkt bei der Autobahnpolizei Dornbirn oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden.
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