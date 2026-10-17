Polizeihündin Viva stellt flüchtigen Einbrecher

Staatsanwaltschaften ermitteln

Aufmerksam gewordene Anrainer schlugen Alarm, die Kantonspolizei St. Gallen rückte umgehend aus und ertappte das Trio auf frischer Tat. Doch noch bevor die Beamten die Jugendlichen festnehmen konnten, versuchten diese davonzulaufen. Zwei Schweizer im Alter von 15 und 18 Jahren kamen nicht weit und wurden rasch gestoppt. Dem dritten Tatverdächtigen – ebenfalls ein 18-jähriger Schweizer – kam schließlich Polizeihündin Viva auf die Spur: Die vierjährige Rottweiler-Hündin spürte den Flüchtenden in der Nähe des Tatorts auf. Die Staatsanwaltschaft und die Jugendanwaltschaft St. Gallen haben Ermittlungen aufgenommen.