Handel muss auf Qualität und Kundennähe setzen

Wie sieht der Einkauf von morgen aus? Mit dieser zentralen Frage beschäftigte sich die Teilnehmer des diesjährigen Handelstags der Sparte Handel der Wirtschaftskammer Vorarlberg (WKV). Handelsexperte und Zukunftsforscher Boris Planer machte in seinem Vortrag deutlich, dass sich der Handel zunehmend vom reinen Verkaufsort zu einem integralen Teil des Alltags entwickelt. Während digitale und bequeme Angebote für Kunden längst selbstverständlich seien, gewännen persönliche Begegnungen, individuelle Beratung und Vertrauen wieder massiv an Bedeutung.