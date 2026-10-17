Wohnbaureferenten fordern spürbare Entlastungen

FMA-Regeln sorgen weiter für Unmut

Scharfe Kritik übten die Vertreter der Bundesländer erneut an den strengen Kreditvergaberegeln der Finanzmarktaufsicht (FMA). Der Ersterwerb von selbst genutztem Wohnraum könne schlicht kein Risiko für die Finanzmarktstabilität darstellen, so der Tenor. Die Vorgaben für Banken müssen aus Sicht der Referenten rasch gelockert und an die echten Lebensrealitäten der Menschen angepasst werden. Sollte der Bund hier keine Abhilfe schaffen, stehen alternative Finanzierungsinstrumente wie eine eigene Wohnbauinvestitionsbank im Raum.

Vorarlberger Pilotprojekt

Auch bei den Baukosten selbst sehen die Länder dringenden Handlungsbedarf. Überbordende technische Normen und Vorschriften haben das Bauen in den vergangenen Jahren massiv verteuert. Als Lösungsansatz verweisen die Länder auf Vorarlbergs Pilotprojekt „Gebäudetyp V“, das vereinfachte Standards erprobt. Positiv blicken die Wohnbaureferenten hingegen auf die vom Bund in Aussicht gestellten Fördermittel für anstehende Sanierungsprojekte, die einen wichtigen Impuls für nachhaltigen Wohnraum setzen sollen.