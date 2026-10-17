UN-Auszeichnung für Bäuerin Andrea Schwarzmann

Große internationale Ehre für Andrea Schwarzmann: Die engagierte Landwirtin wurde am Donnerstag in Rom von der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) als eine von weltweit 100 „Women Heroes in Agrifood Systems and Rural Development“ ausgezeichnet.
Die Vorarlberger Landtagsabgeordnete, Kammer-Vizepräsidentin und engagierte Bergbäuerin setzte sich in einem hochkarätigen Bewerberfeld durch: Mehr als 600 Frauen aus 131 Ländern waren für die renommierte Ehrung nominiert. Die FAO würdigt damit ihren jahrzehntelangen Einsatz für die Weiterentwicklung der Landwirtschaft, für bäuerliche Familien und für die Stärkung von Frauen im ländlichen Raum.
Vorbild für Frauen
Als langjährige Vorarlberger Landesbäuerin (2005 bis 2025) und Bundesbäuerin (2013 bis 2021) prägte die Vorarlbergerin die Agrar- und Frauenpolitik weit über die Landesgrenzen hinaus. Neben ihrem politischen Engagement bringt Schwarzmann aus der täglichen Arbeit auf dem eigenen Hof und der Alpe fundierte Praxiserfahrung mit und gilt als starkes Vorbild für Frauen in traditionell männerdominierten Führungsrollen.
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