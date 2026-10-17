UN-Auszeichnung für Bäuerin Andrea Schwarzmann

Vorbild für Frauen

Als langjährige Vorarlberger Landesbäuerin (2005 bis 2025) und Bundesbäuerin (2013 bis 2021) prägte die Vorarlbergerin die Agrar- und Frauenpolitik weit über die Landesgrenzen hinaus. Neben ihrem politischen Engagement bringt Schwarzmann aus der täglichen Arbeit auf dem eigenen Hof und der Alpe fundierte Praxiserfahrung mit und gilt als starkes Vorbild für Frauen in traditionell männerdominierten Führungsrollen.