Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Das steckt dahinter

Hochbegabte Kinder: Nur kleine Klugscheißer?

Vorarlberg
17.10.2026 15:00
Sheldon Cooper aus der Kultserie „The Big Bang Theory“ ist hochintelligent, besserwisserisch und ...
Sheldon Cooper aus der Kultserie „The Big Bang Theory“ ist hochintelligent, besserwisserisch und mit seinen ständigen Belehrungen nicht immer einfach im Umgang. Doch sind Hochbegabte wirklich so? Oder ist seiner Darstellung massiv überzeichnet?(Bild: Warner)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Sie stellen ständig Fragen, korrigieren Erwachsene und langweilen sich manchmal sogar in der Schule. Hochbegabte Kinder werden schnell als Besserwisser abgestempelt. Doch was steckt wirklich dahinter? Die Vorarlberger Sozialpädagogin Sabine Weiß räumt mit Vorurteilen auf und erklärt, warum Eltern genauer hinschauen sollten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wer kennt ihn nicht? Sheldon Cooper aus der Kultserie „The Big Bang Theory“. Hochintelligent, besserwisserisch und mit seinen ständigen Belehrungen nicht immer einfach im Umgang. Doch sind hochbegabte Menschen tatsächlich so? Und woran erkennen Eltern, ob ihr eigenes Kind möglicherweise hochbegabt ist?

Die Vorarlberger Sozialpädagogin und Unternehmensberaterin Sabine Weiß beschäftigt sich seit Jahren mit dem Thema. Für sie steht fest: Hinter vermeintlicher Besserwisserei steckt oft etwas ganz anderes.

Sabine Weiß – zur Person

Sabine Weiß ist Sozialpädagogin mit Masterabschluss und Unternehmensberaterin in Vorarlberg. In den vergangenen acht Jahren hat sie zahlreiche hochbegabte Erwachsene in den Bereichen Karriere und Personal Branding begleitet.

Auch Eltern hochbegabter Kinder hat sie dabei unterstützt, geeignete psychologische Beratungsangebote zu finden. Ihr Anliegen ist es, das Verständnis für Hochbegabung zu stärken und Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen.

Wissensdurst statt Besserwisserei
„Hier wird vieles falsch verstanden“, erklärt Weiß. Hochbegabte Menschen hätten häufig einen besonders ausgeprägten Wissensdurst. Sie seien neugierig, wollten Zusammenhänge verstehen und hätten einen hohen Anspruch an Wissen. Was bei anderen schnell als Angeberei oder Belehrung ankommt, sei deshalb oft gar nicht böse gemeint.

Hochbegabte würden häufig davon ausgehen, dass ihre Mitmenschen genauso neugierig seien wie sie selbst. Deshalb teilen sie ihr Wissen – nicht unbedingt, um andere zu belehren, sondern weil sie Informationen spannend finden. Gerade bei Kindern kann das zu Missverständnissen führen. Wer ständig nachfragt, Aussagen hinterfragt oder Erwachsene korrigiert, gilt schnell als anstrengend. Dabei kann sich dahinter schlicht eine große Freude am Lernen verbergen.

Woran erkennen Eltern eine mögliche Hochbegabung?
Nicht jedes neugierige Kind ist automatisch hochbegabt. Dennoch gibt es bestimmte Verhaltensweisen, die auf eine besondere intellektuelle Begabung hindeuten können.

Laut Informationen des Berufsverbands Österreichischer Psychologinnen und Psychologen lernen hochbegabte Kinder häufig besonders schnell, erkennen komplexe Zusammenhänge und beschäftigen sich intensiv mit bestimmten Themen. Auch ein ungewöhnlich großer Wortschatz, ausgeprägte Neugier oder das kritische Hinterfragen von Regeln und Erklärungen können Hinweise sein.

Entscheidend ist allerdings das Gesamtbild. Einzelne Eigenschaften reichen nicht aus, um eine Hochbegabung festzustellen. Dafür braucht es bei entsprechendem Verdacht eine fachgerechte Begabungsdiagnostik.

Hochbegabt und trotzdem schlechte Noten?
Ein weitverbreitetes Missverständnis: Wer hochbegabt ist, muss automatisch Klassenbester sein. Doch das stimmt nicht. Besonders begabte Kinder können sich im Unterricht langweilen, wenn sie Inhalte bereits verstanden haben oder ständig dieselben Aufgaben wiederholen müssen.

Bleibt eine solche Unterforderung über längere Zeit bestehen, kann das Folgen haben. Manche Kinder verlieren die Lust am Lernen, ziehen sich zurück oder fallen durch ihr Verhalten auf. Fachleute sprechen von sogenanntem „Underachievement“, wenn Kinder trotz hoher Begabung deutlich hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben.

Schlechte Schulnoten schließen eine Hochbegabung also keineswegs aus. Umgekehrt ist natürlich auch nicht jedes Kind mit schwachen Leistungen automatisch unterfordert oder hochbegabt.

Erster Hochbegabten-Stammtisch in Dornbirn

Am Dienstag, dem 20. Oktober 2026, organisiert Sabine Weiss einen ersten privaten Stammtisch in Dornbirn.

Im Mittelpunkt steht der Austausch mit anderen Menschen, die sich mit dem Thema Hochbegabung beschäftigen oder selbst entsprechende Erfahrungen gemacht haben.

Interessierte können sich über ein Online-Formular anmelden oder Sabine Weiß über Instagram eine Direktnachricht schicken.

Was Eltern tun können
Wer bei seinem Kind eine besondere Begabung vermutet, muss nicht sofort einen Intelligenztest organisieren. Wichtiger ist zunächst, die Interessen des Kindes ernst zu nehmen, seine Entwicklung zu beobachten und das Gespräch mit Lehrkräften zu suchen.

Kinder brauchen Herausforderungen, die zu ihren Fähigkeiten passen. Das können anspruchsvollere Aufgaben, zusätzliche Lernangebote oder die Möglichkeit sein, sich intensiver mit Lieblingsthemen auseinanderzusetzen. Zeigen sich hingegen anhaltender Frust, Rückzug oder deutliche Schwierigkeiten in der Schule, kann eine psychologische Beratung sinnvoll sein. Denn Hochbegabung ist weder eine Garantie für schulischen Erfolg noch automatisch mit sozialen Problemen verbunden. Entscheidend ist, dass die individuellen Bedürfnisse des Kindes erkannt werden.

Nicht jedes kluge Kind ist ein Klugscheißer
Für Eltern bleibt eine wichtige Erkenntnis: Hinter vielen Fragen, ungewöhnlichen Interessen oder vermeintlich besserwisserischem Verhalten steckt nicht zwangsläufig Absicht, andere zu belehren.

Lesen Sie auch:
Gymnasien sollen künftig spezielle Klassen für Hochbegabte einrichten können (Symbolbild).
Drei Jahre Unterstufe
Für Hochbegabte sollen eigene AHS-Klassen kommen
12.10.2026

Manchmal möchte ein Kind einfach mehr wissen, als ihm sein Umfeld gerade erklären kann. Statt solche Kinder vorschnell als anstrengend abzustempeln, lohnt es sich, ihre Neugier ernst zu nehmen. Denn wer besondere Begabungen früh erkennt und passend fördert, kann Kindern helfen, ihre Fähigkeiten zu entfalten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
17.10.2026 15:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
10° / 15°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
8° / 20°
Symbol wolkig
Dornbirn
9° / 18°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
8° / 19°
Symbol wolkig

krone.tv

An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
117.572 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
89.991 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Champions League
LASK geht bei Tor-Spektakel gegen Liverpool unter
85.413 mal gelesen
Bradley Barcola traf gegen den LASK im Triplepack.
Innenpolitik
Kickl tobte, scheiterte aber mit Misstrauensantrag
1052 mal kommentiert
Kickl erachtet die Dreierkoalition für nicht mehr handlungsfähig.
Österreich
Neue E-Card-Gebühr trifft Millionen Pensionisten
725 mal kommentiert
Auf den Konten zahlreicher Österreich landet im November weniger Geld – Grund dafür ist die ...
Außenpolitik
„In einem Krieg ist die NATO Russland überlegen“
632 mal kommentiert
Alexus G. Grynkewich ist Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Europa. Er argumentierte, Moskau ...
Mehr Vorarlberg
Das steckt dahinter
Hochbegabte Kinder: Nur kleine Klugscheißer?
600 Mitbewerber
UN-Auszeichnung für Bäuerin Andrea Schwarzmann
Isamil Tadjouri
Altacher Goldtorschütze wurde zum Weltenbummler
Nächtlicher Einbruch
Polizeihündin Viva stellt flüchtigen Einbrecher
Fit für die Zukunft
95 Millionen Euro für das Vermuntwerk im Montafon
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf