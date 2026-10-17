Hochbegabte Kinder: Nur kleine Klugscheißer?

Sabine Weiß ist Sozialpädagogin mit Masterabschluss und Unternehmensberaterin in Vorarlberg. In den vergangenen acht Jahren hat sie zahlreiche hochbegabte Erwachsene in den Bereichen Karriere und Personal Branding begleitet.

Auch Eltern hochbegabter Kinder hat sie dabei unterstützt, geeignete psychologische Beratungsangebote zu finden. Ihr Anliegen ist es, das Verständnis für Hochbegabung zu stärken und Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen.