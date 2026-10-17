Wärme ohne Verbrennung: Hard wird Energie-Pionier

In Zukunft profitieren dann Bürger und Betriebe der Seegemeinde von nachhaltig erzeugter Wärme direkt aus der Region. Das Prinzip ist dabei ebenso simpel wie durchdacht: Das gereinigte Abwasser der ARA Hofsteig wird mithilfe modernster Technik als effiziente Wärmequelle genutzt. „Mit der ersten Nahwärmepumpe in der Region wird Hard zum Vorreiter für eine nachhaltige Energiezukunft“, betonte Bürgermeister Martin Staudinger.