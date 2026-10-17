Wärme ohne Verbrennung: Hard wird Energie-Pionier

Das Projekt „Nahwärme Hard 2.0“ schreitet mit großen Schritten voran – in der vergangenen Woche ging die Firstfeier in der Bodensee-Gemeinde über die Bühne. Noch in diesem Jahr sollen dann die ersten Kunden an das neue Netz angeschlossen werden.
In Zukunft profitieren dann Bürger und Betriebe der Seegemeinde von nachhaltig erzeugter Wärme direkt aus der Region. Das Prinzip ist dabei ebenso simpel wie durchdacht: Das gereinigte Abwasser der ARA Hofsteig wird mithilfe modernster Technik als effiziente Wärmequelle genutzt. „Mit der ersten Nahwärmepumpe in der Region wird Hard zum Vorreiter für eine nachhaltige Energiezukunft“, betonte Bürgermeister Martin Staudinger.
Neben der umweltfreundlichen Wärme bringt das Großprojekt noch weitere Vorteile mit sich. Überall dort, wo in Hard Straßen für den Leitungsbau aufgerissen werden, werden gleichzeitig neue Glasfaserleitungen für ultraschnelles Internet verlegt.
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