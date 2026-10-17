Ohne Tore kann Bregenz keine Spiele gewinnen

Zaizen verschoss

In den Schlussminuten erschwerte starker Regen beiden Teams das Spiel. In Minute 89 hatte Atsushi Zaizen nach schönem Doppelpass mit Gabryel Monteiro den Siegtreffer auf dem Fuß, traf aber das Tor vom Elferpunkt nicht. Wenig später verlor Referee Greinecker den Überblick, zeigte nach einem normalen Zweikampf erst Genta Omotehara Rot, ehe er korrigierte und doch Fetahu vom Platz stellte – unverständlich. Es blieb beim 0:0 – enttäuschend für die Bregenzer, die wieder einmal verpassten, das Tor zu machen. „Spielerisch hat es schon gepasst, aber das Runde muss halt ins Eckige“, bedauerte SW-Sportchef Patrick Schneider, „aber warum Anteo Rot bekommen hat, hat wirklich keiner verstanden.“