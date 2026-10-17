Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

0:0 gegen Amstetten

Ohne Tore kann Bregenz keine Spiele gewinnen

Vorarlberg
17.10.2026 17:27
Verteidiger Dredon Kelly (im Bild gegen Amstetten-Stürmer David Peham) war in Hälfte eins der ...
Verteidiger Dredon Kelly (im Bild gegen Amstetten-Stürmer David Peham) war in Hälfte eins der auffälligste Bregenzer.(Bild: GEPA)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

Die bessere Mannschaft aber trotzdem nur einen Punkt geholt. Bregenz spielte 0:0 gegen Amstetten, nach starker Leistung aber mit enttäuschendem Ausgang. In der Schlussphase sah Anteo Fetahu die Rote Karte, nach einer kuriosen Szene.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In den ersten Minuten der Partie gegen Amstetten fanden sich die Bregenzer gleich ein wenig unter Druck. Die Gäste kamen besser in die Partie, nisteten sich in der Hälfte der Festspielstädter ein. Ohne aber gefährlich zu werden. Die Schwarz-Weißen, bei denen La‘Sean Sealey anstelle von Anteo Fetahu in der Sturmspitze auflief, überstanden aber die erste Drangphase der Mostviertler und übernahmen dann selbst die Kontrolle.

Daigo Araki schlenzte erst die Kugel am Kreuzeck vorbei, traf später nur den Pfosten.
Daigo Araki schlenzte erst die Kugel am Kreuzeck vorbei, traf später nur den Pfosten.(Bild: GEPA)

Erstmals gefährlich wurden sie in Minute 41, als Daigo Araki die Kugel nur knapp am rechten Kreuzeck vorbei schlenzte. Wenig später verpassten Genta Omotehara und Sealey den Abschluss nach einem Gestocher im Gäste-Strafraum. Mit dem 0:0 in die Pause.

Gleich nach Wiederanpfiff hatten die Bregenzer Glück, als LASK-Leihgabe Augustus den Ball nur ans Außennetz zimmerte. Die Hausherren näherten sich dem Tor aber auch, Araki traf per Flachschuss den Pfosten (59.). Dann wurde Anteo Fetahu für Sealey eingewechselt und der Stürmer machte gleich Wirbel, scheiterte in Minute 63. an SKU-Goalie Estevao und wenig später am Linienrichter, als er nach starkem Rodrigo-Zuspiel zwar zum vermeintlichen 1:0 traf, aber wegen angeblichem Abseits zurückgewunken wurde. 

Atsushi Zaizen hatte den Siegtreffer auf dem Fuß.
Atsushi Zaizen hatte den Siegtreffer auf dem Fuß.(Bild: GEPA)

Zaizen verschoss
In den Schlussminuten erschwerte starker Regen beiden Teams das Spiel. In Minute 89 hatte Atsushi Zaizen nach schönem Doppelpass mit Gabryel Monteiro den Siegtreffer auf dem Fuß, traf aber das Tor vom Elferpunkt nicht. Wenig später verlor Referee Greinecker den Überblick, zeigte nach einem normalen Zweikampf erst Genta Omotehara Rot, ehe er korrigierte und doch Fetahu vom Platz stellte – unverständlich. Es blieb beim 0:0 – enttäuschend für die Bregenzer, die wieder einmal verpassten, das Tor zu machen. „Spielerisch hat es schon gepasst, aber das Runde muss halt ins Eckige“, bedauerte SW-Sportchef Patrick Schneider, „aber warum Anteo Rot bekommen hat, hat wirklich keiner verstanden.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
17.10.2026 17:27
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
10° / 15°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
8° / 20°
Symbol wolkig
Dornbirn
9° / 18°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
8° / 19°
Symbol wolkig

krone.tv

An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
92.143 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Champions League
LASK geht bei Tor-Spektakel gegen Liverpool unter
85.482 mal gelesen
Bradley Barcola traf gegen den LASK im Triplepack.
Wirtschaft
Diese Firma will Ardo-Bauern im Marchfeld helfen!
83.529 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Fabrik im niederösterreichischen Leopoldsdorf könnte künftig für die ...
Innenpolitik
Kickl tobte, scheiterte aber mit Misstrauensantrag
1052 mal kommentiert
Kickl erachtet die Dreierkoalition für nicht mehr handlungsfähig.
Österreich
Neue E-Card-Gebühr trifft Millionen Pensionisten
726 mal kommentiert
Auf den Konten zahlreicher Österreich landet im November weniger Geld – Grund dafür ist die ...
Außenpolitik
„In einem Krieg ist die NATO Russland überlegen“
636 mal kommentiert
Alexus G. Grynkewich ist Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Europa. Er argumentierte, Moskau ...
Mehr Vorarlberg
Bundesliga im Ticker
LIVE: Kalajzdic bricht den Bann! LASK führt
0:0 gegen Amstetten
Ohne Tore kann Bregenz keine Spiele gewinnen
Leistbares Bauen
Wohnbaureferenten fordern spürbare Entlastungen
Meilenstein
Wärme ohne Verbrennung: Hard wird Energie-Pionier
Das steckt dahinter
Hochbegabte Kinder: Nur kleine Klugscheißer?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf