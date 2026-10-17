Arzt kommt nachts per Videocall ans Krankenbett

Mediziner entscheiden über Videokonsultation

Die behandelnden Ärzte entscheiden im Einzelfall, ob ein Videogespräch sinnvoll ist, und können bei Bedarf auch Medikamente verschreiben. Anrufende können von sich aus kein Videogespräch anfordern. „Auch kann eine ärztliche Videokonsultation die Untersuchung in der Praxis oder Ambulanz oft nicht ersetzen. Sie hilft aber dabei, die Situation und die nötigen Maßnahmen aus der Ferne genauer einzuschätzen“, betonte Siegfried Marxgut, Bereichsleiter von 1450.