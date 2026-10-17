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Arzt kommt nachts per Videocall ans Krankenbett

Vorarlberg
17.10.2026 18:55
1450 Bereichsleiter Siegfried Marxgut, Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher, Landeshauptmann ...
1450 Bereichsleiter Siegfried Marxgut, Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher, Landeshauptmann Markus Wallner und der ÖGK-Landesstellenvorsitzende Franz Beck (v.l.).(Bild: Bernd Hofmeister)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Nach dem Betreiberwechsel zur Gesundheit Vorarlberg GmbH hat das Team der telefonischen Gesundheitsberatung 1450 neue Räumlichkeiten am GesundheitsCampus Bludenz bezogen. Zeitgleich startet ein Pilotprojekt: In den Nachtstunden stehen ab sofort Ärzte für Videokonsultationen zur Verfügung.

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„Wir wollen die Gesundheitsberatung schrittweise um zusätzliche telemedizinische Angebote erweitern, um mehr Menschen in Vorarlberg zu erreichen“, erklärte Landeshauptmann Markus Wallner bei einer Pressekonferenz im GesundheitsCampus Bludenz. Eine wesentliche Neuerung betrifft dabei den kurativen Nachtbereitschaftsdienst: Ergibt sich im Gespräch die Notwendigkeit einer ärztlichen Abklärung, rufen Ärzte die Patienten zurück. Unklarheiten in Bezug auf Hautausschläge, Insektenstiche, Augenentzündungen oder auch bei Wundkontrollen können per Video abgeklärt werden.

Mediziner entscheiden über Videokonsultation
Die behandelnden Ärzte entscheiden im Einzelfall, ob ein Videogespräch sinnvoll ist, und können bei Bedarf auch Medikamente verschreiben. Anrufende können von sich aus kein Videogespräch anfordern. „Auch kann eine ärztliche Videokonsultation die Untersuchung in der Praxis oder Ambulanz oft nicht ersetzen. Sie hilft aber dabei, die Situation und die nötigen Maßnahmen aus der Ferne genauer einzuschätzen“, betonte Siegfried Marxgut, Bereichsleiter von 1450.

Um das diplomierte Pflegepersonal zu entlasten, wurde die Organisation im Hintergrund neu strukturiert: Erste Datenabfragen und allgemeine Auskünfte übernimmt künftig ein externer Dienstleister (1st-Level). Das Pflegepersonal von 1450 Vorarlberg konzentriert sich damit auf die medizinische Beratung, die Dringlichkeitseinschätzung und die Anleitung zur Selbstversorgung (2nd-Level). Die Umstrukturierung soll dazu beitragen, Erkrankte rascher an die passende Behandlungsstelle zu verweisen.

Spitzenreiter im Bundesvergleich
Derzeit bearbeiten 24 Mitarbeitende rund 100 Anfragen täglich. In Vorarlberg wird die Nummer im bundesweiten Vergleich besonders häufig genutzt: Im September 2026 verzeichnete der Dienst 4131 Anrufe und 3016 vertiefte Beratungen. Auf 1000 Einwohner hochgerechnet entspricht das 7,3 Beratungen – fast doppelt so viele wie im Österreich-Schnitt (3,7). Gleichzeitig liegt die Quote der Übergaben an den Rettungsdienst in Vorarlberg mit 6,7 Prozent deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 12,9 Prozent.

„Ziel ist es, Patientinnen und Patienten gezielt an die jeweils richtige Versorgungsstufe zu vermitteln – ob digital, ambulant oder stationär“, ergänzte Gesunheitslandesrätin Martina Rüscher. Das Pilotprojekt zur Videokonsultation werde in den kommenden Monaten evaluiert und bei Bedarf angepasst.

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