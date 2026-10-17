Moped-Sturz: Teenie nach Vollbremsung im Spital

Schreck in der Abendstunde: Bei einem Verkehrsunfall im Feldkircher Hirschgraben (Vorarlberg) hat sich am Freitagabend eine 15-jährige Mopedfahrerin Verletzungen unbestimmten Grades zugezogen.
Die Jugendliche war am Freitag gegen 21.30 Uhr zusammen mit einer Gruppe von Freunden auf ihren Mopeds in der Montfortstadt unterwegs. Im Hirschgraben, auf Höhe der Hausnummer 35, bremste eine vor ihr fahrende Lenkerin ab, um abzubiegen. Die nachfolgende 15-Jährige erschrak und bremste so stark ab, dass sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Das Hinterrad des Mopeds rutschte weg, das Mädchen stürzte. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde die verletzte Jugendliche zur weiteren medizinischen Abklärung in das Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht.
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