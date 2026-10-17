95 Millionen Euro für das Vermuntwerk im Montafon

Seltene Spezialanfertigung

Herzstück des Großprojekts war der Austausch der alten Maschinen gegen zwei hochmoderne, horizontal verbaute Pelton-Turbinen – eine weltweit eher seltene Spezialanfertigung. Neben den Turbinen wurden die gesamte Elektronik, die Freiluftschaltanlage und die Gebäudehülle auf den neuesten Stand gebracht. Künftig heizt sich das Kraftwerk sogar selbst, indem es die Abwärme der Maschinen nutzt. Ganz ohne Hürden ging die Sanierung allerdings nicht über die Bühne, schließlich musste unter anderem der Vermuntsee entleert werden, ohne die Umwelt oder das darunterliegende Obervermuntwerk II zu beeinträchtigen.