91-jähriger Fußgänger von Linienbus erfasst

Auf Fahrbahn geschleudert

Es kam zur Kollision, bei der der Senior gegen die Windschutzscheibe des Busses prallte und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Der Fußgänger zog sich bei dem Aufprall schwere Verletzungen zu und musste nach der Erstversorgung an der Unfallstelle ins Krankenhaus gebracht werden.