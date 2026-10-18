91-jähriger Fußgänger von Linienbus erfasst

Am Samstagvormittag kam es auf der L190 im Gemeindegebiet von Nüziders zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Ein 91-jähriger Fußgänger erlitt schwere Verletzungen, als er von einem Linienbus erfasst wurde
Der Unfall ereignete sich gegen 10.50 Uhr auf Höhe eines dortigen Autohauses. Nach Angaben der Polizei beabsichtigte der 91-jährige Mann, die Vorarlberger Straße (L190) an einer Stelle ohne Schutzweg zu überqueren. Dabei übersah er offenbar einen in Richtung Ludesch fahrenden Linienbus, der von einem 65-jährigen Mann gelenkt wurde.
Auf Fahrbahn geschleudert
Es kam zur Kollision, bei der der Senior gegen die Windschutzscheibe des Busses prallte und anschließend auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Der Fußgänger zog sich bei dem Aufprall schwere Verletzungen zu und musste nach der Erstversorgung an der Unfallstelle ins Krankenhaus gebracht werden.
Ein beim Buslenker durchgeführter Alkomattest verlief negativ. Auch eine Geschwindigkeitsübertretung konnte ausgeschlossen werden: Die Auswertung der Fahrzeugdaten ergab, dass der Busfahrer die an dieser Stelle erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h eingehalten hatte. Am Linienbus entstand durch den Zusammenstoß Sachschaden im Frontbereich.
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