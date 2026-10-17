LKH Bad Aussee: Ernüchternde Bilanz nach Reform

Angebot „nicht bedarfsgerecht“

Das Ergebnis, das freilich als Stimmungsbild zu sehen ist, fällt eindeutig aus: Von den 128 teilnehmenden Patienten hielten 84 Prozent das derzeitige Angebot für nicht bedarfsgerecht. Unter den 31 befragten Mitarbeitern waren es sogar 94 Prozent, beim Roten Kreuz 71 Prozent. 52 Prozent der befragten Mitarbeiter haben bereits über einen Arbeitsplatzwechsel nachgedacht, 81 Prozent sehen – wenig überraschend – keine Zukunftsperspektive am Standort.