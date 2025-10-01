Steirer Patienten sollen in Ischl operiert werden

Bad Ischl hat laut OÖG genügend Kapazitäten

Ursprünglich sollte der Plan bis Ende September stehen. Nun heißt es aus beiden Bundesländern, ein Abschluss sei noch nicht in Sicht. Die „Krone“ erfuhr allerdings, für welche Behandlungen Ischl infrage kommt. „Konkret geht es um die Unterstützung bei der Versorgung von internistischen und chirurgischen Patienten aus Bad Aussee durch das Klinikum Bad Ischl“, sagt Christine Dörfel von der OÖ Gesundheitsholding (OÖG). Und weiter: „Aus heutiger Sicht können die erforderlichen Kapazitäten dafür bereitgestellt werden.“