Jugendlicher auf Scooter zündete betrunken Böller

Neben einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr erhielt der 17-Jährige auch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Denn durch die höhere Geschwindigkeit gilt der E-Scooter nicht mehr als Elektrokleinstfahrzeug – ein Führerschein wäre nötig. Für das Zünden der Böller bekam der Betrunkene obendrein auch noch eine Anzeige nach dem Sprengstoffgesetz.