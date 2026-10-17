Jugendlicher auf Scooter zündete betrunken Böller

Gleich mehrere Menschen riefen am Freitagabend in Bad Reichenhall unweit der Grenze zu Salzburg die Polizei um Hilfe. Ein 17-jähriger Jugendlicher hatte gleich mehrere Böller angezündet. Er wurde mit seinem Scooter angehalten – und kassierte gleich mehrere Anzeigen ...
Wegen der Beschreibung durch Zeugen schaffte es die Polizei, den 17-Jährigen rasch anzuhalten. Dabei stellte sich heraus, dass sein Elektroroller schneller als die in Deutschland erlaubten 20 km/h war. Zudem war der junge Mann ordentlich betrunken. Ein Alkoholtest im Krankenhaus Bad Reichenhall bestätigte den Verdacht.
Neben einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr erhielt der 17-Jährige auch eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Denn durch die höhere Geschwindigkeit gilt der E-Scooter nicht mehr als Elektrokleinstfahrzeug – ein Führerschein wäre nötig. Für das Zünden der Böller bekam der Betrunkene obendrein auch noch eine Anzeige nach dem Sprengstoffgesetz.
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