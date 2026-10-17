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Frauen-Bundesliga

Salzburgerinnen feiern ungefährdeten Sieg

Sport
17.10.2026 16:21
Aldina Hamzic erzielte die Führung für die Bullen.
Aldina Hamzic erzielte die Führung für die Bullen.(Bild: FC Red Bull Sazburg GmbH)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Salzburgs Frauen siegten in der Bundesliga bei Südburgenland/Hartberg souverän. Zuerst brachte Aldina Hamzic die Bullen nach einer Ecke in Führung, danach erhöhten Alessia Pamminger (nach Abstauber) sowie Lena Triendl auf 3:0.

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Für die Salzburgerinnen ist es nach einer schwierigeren Phase bis Mitte September der dritte Sieg in Folge.

Aldina Hamzic (10.) drückte den Ball nach einer Ecke knapp über die Linie. Alessia Pamminger erhöhte nach etwas mehr als einer halben Stunde per Abstauber auf 2:0 für die Gäste. Lena Triendl (67.) erhöhte in Hälfte zwei auf das 3:0, damit war die Partie gegessen.

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ADMIRAL Frauen-Bundesliga: Südburgenland/Hartberg – Red Bull Salzburg 0:3 (0:2). Tore: Hamzic (10.), Pamminger (34.), Triendl (67.).

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