Salzburgerinnen feiern ungefährdeten Sieg

Aldina Hamzic (10.) drückte den Ball nach einer Ecke knapp über die Linie. Alessia Pamminger erhöhte nach etwas mehr als einer halben Stunde per Abstauber auf 2:0 für die Gäste. Lena Triendl (67.) erhöhte in Hälfte zwei auf das 3:0, damit war die Partie gegessen.