Umgestürzter Baum legte Stromnetz kurzfristig lahm

Das hätte auch tragisch enden können. Am Donnerstag um 15.01 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr in Nußdorf am Haunsberg zu einem umgestürzten Baum in der Nähe der Bundesstraße im Ortsteil Pabing alarmiert. Besonders heikel: Das Gewächs war auf eine Stromleitung gefallen, weshalb die Salzburg Netz GmbH die Versorgung kurz abschalten musste.