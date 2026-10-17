Packendes Westderby hatte eine Schattenseite

Wacker-Ikonen wie Michael Streiter und Austria-Allzeitgröße Otto Konrad ließen sich den Kracher ebenso wenig entgehen wie Richard Kitzbichler, der für beide Klubs spielte. Auch Bayern Münchens Campus-Chef Jochen Sauer und Biathlon-Legende Simon Eder wollten das Spiel unbedingt live erleben. Insgesamt 16.125 Zuschauer sorgten nicht nur für ein ausverkauftes Haus, sondern auch eine Gänsehautatmosphäre. Und das in der zweithöchsten Spielklasse Österreichs!