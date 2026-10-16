Ex-FPÖ-Büroleiter kriegt Gehalt ohne Dienstpflicht

Weniger Gehalt, aber dafür keine Dienstpflichten – für Benjamin Kamper, den ehemaligen Büroleiter von FPÖ-Landesrat Wolfgang Fürweger, hat sich in den vergangenen Monaten einiges geändert. In einem Zwangsurlaub wurde im Mai 2026 sein Büro geräumt, wurden seine Zugänge gekappt und er musste Platz für eine neue Büroleitung machen. Dabei hatte er noch einen befristeten Vertrag bis Ende der Legislaturperiode 2028. Die „Krone“ berichtete bereits, die Personalvertretung unterstellte dem Landesrat sogar „Gutsherrenart“.