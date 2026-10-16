Ex-FPÖ-Büroleiter kriegt Gehalt ohne Dienstpflicht

Die Personalvertretung schäumte, als sie davon erfuhr! FPÖ-Landesrat Wolfgang Fürweger schasste seinen Büroleiter, ließ dessen Büro im Zwangsurlaub räumen und seine Zugänge sperren. Ex-Büroleiter Benjamin Kamper wehrte sich. Eine Anfragebeantwortung zeigt jetzt auf: Kamper bleibt im Landesdienst, aber ohne jegliche Dienstpflicht...
Weniger Gehalt, aber dafür keine Dienstpflichten – für Benjamin Kamper, den ehemaligen Büroleiter von FPÖ-Landesrat Wolfgang Fürweger, hat sich in den vergangenen Monaten einiges geändert. In einem Zwangsurlaub wurde im Mai 2026 sein Büro geräumt, wurden seine Zugänge gekappt und er musste Platz für eine neue Büroleitung machen. Dabei hatte er noch einen befristeten Vertrag bis Ende der Legislaturperiode 2028. Die „Krone“ berichtete bereits, die Personalvertretung unterstellte dem Landesrat sogar „Gutsherrenart“.
Wie eine Anfragebeantwortung der Grünen im Landtag jetzt ergab, sitzt Kamper seit 25. August einvernehmlich auf einem neuen Posten. Er wurde von rund 10.000 auf 6000 Euro Bruttogehalt heruntergesetzt. Sein Vertrag läuft nicht mehr 2028, sondern mit 31. März 2027 aus.
Brisant: Dienstpflichten hat er dabei keine und wird nicht zur Dienstleistung herangezogen. Diese Vereinbarung habe man mit Kamper getroffen. Heißt übersetzt: Der Steuerzahler zahlt nach Fürwegers Vorstoß, seinen Büroleiter zu schassen, weiter für den Mitarbeiter, aber ohne dafür von diesem eine Leistung zu erhalten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.