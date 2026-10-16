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Landesrat schasste ihn

Ex-FPÖ-Büroleiter kriegt Gehalt ohne Dienstpflicht

Salzburg
16.10.2026 19:30
Landesrat Wolfgang Fürweger setzte seinen Büroleiter damals vor die Türe.
Landesrat Wolfgang Fürweger setzte seinen Büroleiter damals vor die Türe.(Bild: Krone-Collage/Markus Tschepp)
Porträt von Jakob Hilzensauer
Von Jakob Hilzensauer

Die Personalvertretung schäumte, als sie davon erfuhr! FPÖ-Landesrat Wolfgang Fürweger schasste seinen Büroleiter, ließ dessen Büro im Zwangsurlaub räumen und seine Zugänge sperren. Ex-Büroleiter Benjamin Kamper wehrte sich. Eine Anfragebeantwortung zeigt jetzt auf: Kamper bleibt im Landesdienst, aber ohne jegliche Dienstpflicht...

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Weniger Gehalt, aber dafür keine Dienstpflichten – für Benjamin Kamper, den ehemaligen Büroleiter von FPÖ-Landesrat Wolfgang Fürweger, hat sich in den vergangenen Monaten einiges geändert. In einem Zwangsurlaub wurde im Mai 2026 sein Büro geräumt, wurden seine Zugänge gekappt und er musste Platz für eine neue Büroleitung machen. Dabei hatte er noch einen befristeten Vertrag bis Ende der Legislaturperiode 2028. Die „Krone“ berichtete bereits, die Personalvertretung unterstellte dem Landesrat sogar „Gutsherrenart“. 

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27.08.2026

Wie eine Anfragebeantwortung der Grünen im Landtag jetzt ergab, sitzt Kamper seit 25. August einvernehmlich auf einem neuen Posten. Er wurde von rund 10.000 auf 6000 Euro Bruttogehalt heruntergesetzt. Sein Vertrag läuft nicht mehr 2028, sondern mit 31. März 2027 aus.

Brisant: Dienstpflichten hat er dabei keine und wird nicht zur Dienstleistung herangezogen. Diese Vereinbarung habe man mit Kamper getroffen. Heißt übersetzt: Der Steuerzahler zahlt nach Fürwegers Vorstoß, seinen Büroleiter zu schassen, weiter für den Mitarbeiter, aber ohne dafür von diesem eine Leistung zu erhalten.

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