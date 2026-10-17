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Baustart schon 2027

Bald soll bei Pinzgau-Bahn weiter gebaut werden

Salzburg
17.10.2026 14:30
Der Wiederaufbau der Pinzgauer Lokalbahn bis Krimml startet (Symbolbild)
Der Wiederaufbau der Pinzgauer Lokalbahn bis Krimml startet (Symbolbild)(Bild: Land Salzburg/Franz Neumayr)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Es war verheerend, das Hochwasser 2021 im Pinzgau. Doch endlich keimt bei der zerstörten Pinzgauer Lokalbahntrasse zwischen Hollersbach und Mittersill wieder Hoffnung auf: Der Baustart für den Streckenabschnitt soll schon im kommenden Jahr erfolgen...

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Wie das Land Salzburg in einer Aussendung am Samstag mitteilte, seien die Planungen im Laufen. Dank einer Finanzierungszusage des Bundes über 15 Millionen Euro für Hochwasserschutz in Mittersill und Hollersbach sei der Baustart für den Wiederaufbau des Abschnitts nun 2027 möglich.

„Mit der Finanzierungszusage des Bundes kommt nun auch wieder Bewegung in den weiteren Wiederaufbau der Pinzgauer Lokalbahn. Unser Ziel war und ist es, diese wichtige Lebensader für die Region wieder durchgehend bis Krimml in Betrieb zu nehmen“, sagte der scheidende Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll (ÖVP) in der Aussendung. Die Pinzgauer Lokalbahn führt vom Bahnhof Zell am See bis nach Vorderkrimml und ist rund 53 Kilometer lang.

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Die Schmalspurbahn gehört seit 2008 dem Land Salzburg und wird von der Salzburg AG betrieben. Beim Hochwasser im Juli 2021 wurden große Teile der Trasse zwischen Niedernsill und der Endstation zerstört. Seit Mitte 2024 fährt die Bahn wieder nach Mittersill. Parallel zum Wiederaufbau laufen die Planungen für eine Elektrifizierung und Modernisierung der Bahn.

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