Bald soll bei Pinzgau-Bahn weiter gebaut werden

„Mit der Finanzierungszusage des Bundes kommt nun auch wieder Bewegung in den weiteren Wiederaufbau der Pinzgauer Lokalbahn. Unser Ziel war und ist es, diese wichtige Lebensader für die Region wieder durchgehend bis Krimml in Betrieb zu nehmen“, sagte der scheidende Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Schnöll (ÖVP) in der Aussendung. Die Pinzgauer Lokalbahn führt vom Bahnhof Zell am See bis nach Vorderkrimml und ist rund 53 Kilometer lang.