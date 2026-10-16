Klima-Demonstrationen kommen wieder in Schwung

„Ich zahle 800 Euro für mein WG-Zimmer, das dieses Jahr 38 Grad hatte, und dabei ist das noch nicht mal eine Dachgeschosswohnung. Wenn ich mein Fenster nachts öffne, aber mein Zimmer einfach nicht kühl wird, weil die Stadt und Straßen sich aufgeheizt haben, dann hilft auch Lüften nichts mehr. Da muss sich etwas ändern. Zum Beispiel durch Entsiegelung der öffentlichen Flächen, gerade auch in der Innenstadt“, so Student Lukas.