„Rettis“ lieferten sich Brüderduell um Gold

Einen packenden Kampf um Gold bei den Österreichischen Meisterschaften (ÖM) lieferten sich die Kombinierer-Brüder Stefan und Thomas Rettenegger am Samstag in Seefeld. Das bessere Ende hatte der Jüngere der beiden. „Es war eine enge Geschichte“, grinste Stefan nach seinem dritten Titel.
Mit Gold auf der Großschanze vor gut einer Woche tankte Thomas Rettenegger ordentlich Selbstvertrauen. Das machte er der Nordische Kombinierer auch am Samstag beim Wettkampf auf der Normalschanze in Seefeld spürbar.
Der 26-Jährige lag nach dem Springen voran und ging deshalb als Erster auf die Rollerstrecke. „Dann kam der kleine Bruder“, grinste er nach dem Bewerb. „Wir haben es uns am Schluss eins gegen eins ausgemacht, diesmal war er den Schritt vorne.“
Stefan Rettenegger siegte knapp vor Bruder Thomas
Stefan, der zwei Jahre jünger ist, schnappte sich sein insgesamt drittes ÖM-Gold und verwies Tom auf den Silberrang. „Es war eine enge Geschichte, er hat brutal dagegengehalten“, zollte er seinem großen Bruder Respekt.
Olympia-Bronzemedaillengewinner Stefan hatte zuletzt gesundheitliche Probleme und war in der Vorwoche noch krank. „Ich habe daher echt kämpfen müssen. Gott sei Dank war ich das Eitzerl vorne.“
Insgesamt können beide mehr als zufrieden sein und zeigen schon früh, dass auch im WM-Winter 2026/27 – die Titelkämpfe finden in Falun (Schweden) statt – zu rechnen sein wird. Bronze ging an den Steirer Paul Walcher.
Bei den Damen triumphierte dessen Landsfrau Lisa Hirner vor Annalena Slamik und Anna Brandner.
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