Messezentrum wird Ersatzspielstätte für Festspiele

Mit der Salzburg Arena und der Messe für die Konzerte und den Jedermann setzte sich die aus budgetären Gründen von der Politik favorisierte Variante durch, auch weil das Messezentrum zu je einem Anteil von 39,9 Prozent im Eigentum von Stadt und Land Salzburg steht. Der Rest gehört der Wirtschaftskammer. Dennoch hatte es Verfechter für einen Standort in der Nähe der Altstadt gegeben. Alternativ wären eine Ersatzhalle aus Stahl am Areal der Stiegl-Brauerei oder beim Kloster St. Josef angedacht gewesen.