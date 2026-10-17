Anrainer: „Wir haben von der Stadtpolitik genug!“

Der Neubau der Südtiroler Siedlung in Salzburg sorgt für Ärger bei den benachbarten Anrainern. In der Raschenbergstraße herrschen chaotische Verkehrsverhältnisse. Zugeparkte Einfahrten sowie gefährliche Situationen belasten die Bewohner. Mit einer Petition fordern sie die Stadt nun zum Handeln auf.
Das brachte das Fass in Salzburg-Liefering endgültig zum Überlaufen: Eduard Schnöll war auf der viel zu engen Raschenbergstraße beinahe von einem Lastwagen überfahren worden! „Das hätte schlimm ausgehen können. Ich hatte nochmal Glück“, so der Pensionist, der sogar vom Lkw touchiert wurde. Wie sehr das Verkehrschaos den Alltag der Bewohner beeinträchtigt, musste auch Schüler Konstantin erfahren. Ausgerechnet am Tag seiner Maturaprüfung kam er fast zu spät in die Schule. Rund um sein Zuhause waren die Ausfahrten durch Baustellenfahrzeuge zugestellt, dass er fast nicht wegkam. Mehrere Parkunfälle seien laut den Anrainern auch schon passiert.
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