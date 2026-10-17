Land pumpt 30 Millionen Euro in sicheren Funk

Die Funkanlagen müssen langsam getauscht werden

Profitieren werden der Katastrophenschutz, die Feuerwehren und Rettung. „Das neue System ist aus unserer Sicht notwendig, weil es die Redundanz des Digitalfunks ist“, sagt Reinhard Krallinger, Abteilungsleiter Alarmierung und Nachrichtenwesen beim Landesfeuerwehrverband in Salzburg und fügt hinzu: „Unsere Anlagen sind 20 Jahre alt und müssen getaucht werden. Da ist ein gemeinsames Netz für alle gut.“