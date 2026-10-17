Unfallhäufung am Hochschwab laut Experten „Zufall“

Bereits vier Todesopfer mussten dieses Jahr im obersteirischen Hochschwabgebiet geborgen werden: Im Mai verunglückte ein 40-jähriger Extremsportler mit einem Wingsuit, im August stürzte ein 20-jähriger Bergsteiger in den Tod und im September verunglückte eine 68-jährige Wanderin. Am Donnerstag forderte der Berg nun ein weiteres Leben. Eine 62-jährige Wanderin dürfte mehr als 300 Meter abgestützt und ihren Verletzungen erlegen sein – wir haben berichtet. Aber was macht den Berg so gefährlich?