Boss der „Polizei-Mafia“ lacht unsere Behörden aus

Betrüger geben sich bei Opfern auch als Staatsanwalt aus

Diese Fälle, in denen nicht mehr Abholer zum Wohnort kommen, sondern die Opfer Geld oder Wertgegenstände in einen vorher definierten Mistkübel oder unter ein Auto legen, häufen sich. Auch ein neuer Trick: ein Schockanrufer gibt sich als Staatsanwalt bei schon Geschädigten aus. Man habe Goldmünzen, Bares etc. vom ersten Coup sichergestellte und würde nun zur Übergabe vorbeikommen – während die alarmierte Polizei aufmarschiert und Kräfte abzieht, schlagen die falschen Polizisten woanders zu.