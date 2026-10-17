Rätselraten zu Ende: Hirscher trifft Entscheidung

Das Rätselraten ist zu Ende: Marcel Hirscher wird beim Riesentorlauf in Sölden am 25. Oktober nicht an den Start gehen!
Nun steht es also fest: Marcel Hirscher, der inzwischen für die Niederlande auf Punktejagd geht, wird nicht in Sölden sein Comeback feiern. Seine sportliche Entwicklung sei zwar positiv, heißt es aus dem Lager des 37-Jährigen, allerdings fehlen ihm noch die Trainings-Umfänge. Zudem waren bei den Übungseinheiten mit dem ÖSV auf dem Rennhang in Sölden die Zeitabstände zur Spitze noch zu groß.
Hirscher brennt auf sein erneutes Comeback im Ski-Weltcup. Auf Instagram zeigte sich der Superstar zuletzt, wie intensiv er an seiner Rückkehr arbeitet. Egal, ob beim Krafttraining oder mittlerweile auch wieder auf der Piste selbst.
Nur vier Wildcards pro Disziplin
Beim Council-Meeting der FIS in Genf war beschlossen worden, dass Hirscher bei seinem Weltcup-Comeback eine Wildcard erhält. Der Salzburger könnte demnach mit der Startnummer 31 an den Start gehen.
Ein Start in Sölden kommt jedoch noch zu früh. Auch, weil Hirscher nur vier Wildcards pro Disziplin zur Verfügung hat. Schafft er es in die Top-30, bleibt ihm die eingelöste Wildcard erhalten.
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