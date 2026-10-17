Rätselraten zu Ende: Hirscher trifft Entscheidung

Nun steht es also fest: Marcel Hirscher, der inzwischen für die Niederlande auf Punktejagd geht, wird nicht in Sölden sein Comeback feiern. Seine sportliche Entwicklung sei zwar positiv, heißt es aus dem Lager des 37-Jährigen, allerdings fehlen ihm noch die Trainings-Umfänge. Zudem waren bei den Übungseinheiten mit dem ÖSV auf dem Rennhang in Sölden die Zeitabstände zur Spitze noch zu groß.