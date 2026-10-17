Rot nach 17 Sekunden überrascht sogar den Schiri

Ja, was war denn das! Nach nur 17 Sekunden zeigte DFB-Schiedsrichter Daniel Schlager Dortmunds Ethan Nwaneri im Spiel gegen Union Berlin die Rote Karte. Allerdings aus Versehen.
Denn das Foul war zwar hart, aber nicht brutal. Weshalb auch die Reaktion von Spieler, Trainern und Zuschauern dementsprechend war. Ja, sogar der Schiedsrichter war überrascht, als er den roten Karton in seiner Hand erkannte.
Sofort winkte Schlager ab, und änderte seine Entscheidung, steckte die Rote wieder ein und zeigte mit einem etwas beschämten Lächeln Gelb. Auch Dortmund-Trainer Niko Kovac war erleichtert.
Hier die Szene im Video:
„Ein Missgeschick!“
Die Erklärung von Referee Schlager: „Ein Missgeschick! Ich habe dir Rote eigentlich immer in der Hosentasche, aber diesmal offenbar die Karten vertauscht. Tut mir leid!“
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