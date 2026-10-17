Offizier filmte Stieftöchter heimlich beim Duschen

Bundeswehr-Offizier gestand Taten

Laut Bericht wurde die Kamera bereits 2024 von der ehemaligen Partnerin des Soldaten entdeckt. Die Frau habe ihn nach dem Fund aus dem Haus geworfen. Die „Welt“ schreibt, dass die beiden Stieftöchter zu diesem Zeitpunkt 14 und 17 Jahre alt waren. Bei regelmäßigen Besuchen von Freunden sollen noch jüngere Mädchen im Haus gewesen sein. Laut „Welt“ gestand der Offizier die Taten. In einem Chatverlauf beschreibt er sich als „pornosüchtig“.