Außenseiter holt sich Skisprung-Meistertitel

In der Nordischen Kombination gingen die Normalschanzen-Titel an die Steirerin Lisa Hirner und Stefan Rettenegger aus Salzburg. Hirner gewann nach 5-km-Skirollern in Seefeld vor Annalena Slamik und Anna Katharina Brandner. Rettenegger behauptete sich nach 10 km vor seinem Bruder Thomas und Paul Walcher.