Außenseiter holt sich Skisprung-Meistertitel

Die Kärntnerin Hannah Wiegele und der Tiroler Jonas Schuster haben sich am Samstag in Stams die österreichischen Skisprung-Meistertitel von der Normalschanze geholt.
Wiegele setzte sich klar vor Julia Mühlbacher und Luise Tritscher durch. Großschanzensiegerin Lisa Eder war nicht am Start. Schuster behauptete sich knapp vor Großschanzenmeister Stephan Embacher. Bronze ging an Clemens Aigner. Jan Hörl (4.), Stefan Kraft (6.) und Daniel Tschofenig (8.) gingen leer aus.
In der Nordischen Kombination gingen die Normalschanzen-Titel an die Steirerin Lisa Hirner und Stefan Rettenegger aus Salzburg. Hirner gewann nach 5-km-Skirollern in Seefeld vor Annalena Slamik und Anna Katharina Brandner. Rettenegger behauptete sich nach 10 km vor seinem Bruder Thomas und Paul Walcher.
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