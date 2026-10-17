Sepp Tanzer: Der Marsch eines Nazi-Funktionärs

Nach Schöpfs Kritik und seinem Hinweis auf Tanzers Vergangenheit, entzog ihm der Blasmusikverband einen Auftrag. Eine breite Neubewertung blieb aus. 2008 wurde die Musikschule Kramsach nach dem 1983 verstorbenen Tanzer benannt. Erst 2013 erhielt sie nach Debatte und Aufarbeitung ihren ursprünglichen Namen zurück; der Blasmusikverband empfahl, den Standschützenmarsch nicht mehr zu spielen. Trotzdem erklang er 2017 beim Oktoberfest. Im Oktober 2026 aberkannte Tirol Tanzer das Verdienstkreuz: Er war politischer Leiter der NSDAP und führender NS-Kulturfunktionär.