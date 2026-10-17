Linksextreme kippen Pferdemist vor CDU-Büros

Ziel der Attacken waren u.a. die CDU-Parteibüros in Halle, Leipzig, Berlin, Bremen, Nürnberg, Hannover und Aschaffenburg. „Asche zu Asche, Staub zu Staub, braune Sch**** zu brauner Scheiße“, heißt es in einem Video auf Instagram, in dem die Aktivisten zu sehen sind, während sie tütenweise Pferdemist vor dem Eingang zu den CDU-Zentralen kippen.