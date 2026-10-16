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Jasmin Wagner macht Schluss mit Blümchen!

Society International
16.10.2026 14:27
Jasmin Wagner nimmt von Blümchen Abschied. Ihr Auftritt beim „Schlagerboom“ von Florian ...
Jasmin Wagner nimmt von Blümchen Abschied. Ihr Auftritt beim „Schlagerboom“ von Florian Silbereisen am Samstag wird der allerletzte sein.(Bild: APA-Images / Action Press / Matthias Fischer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit Hits wie „Herz an Herz“ oder „Boomerang“ hat Blümchen einst eine ganze Generation geprägt. Doch jetzt macht Jasmin Wagner Schluss! Beim „Schlagerboom“ von Florian Silbereisen am Samstag hat die 46-Jährige ihren allerletzten großen Auftritt.

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„Das ist jetzt der Abschlussakt“, verriet Jasmin Wagner über ihren letzten Blümchen-Auftritt beim „Schlagerboom“ von Florian Silbereisen, der am Samstag auch im ORF zu sehen sein wird. 

Und verriet weiter, dass sie sich „sehr glücklich“ fühle, „noch einmal dieses riesengroße Fernsehen erleben zu dürfen und meine größten Hits mit den Menschen teilen zu können“. 

„Richtiger Augenblick“, um loszulassen
Wehmut verspüre sie beim Gedanken, Schluss mit Blümchen zu machen, nicht wirklich. „Eher das gute Gefühl, im richtigen Augenblick loszulassen“, erklärte Wagner im Gespräch mit der „Bild“. Sie sei zudem „immer gut beraten mit Abschieden“ gewesen, aber auch damit, „Dinge enden zu lassen, damit etwas Neues beginnen kann“. Denn: „Mein Künstlerleben fühlt sich einfach so reich an.“

Auf Instagram präsentierte sich Jasmin Wagner in den letzten Wochen noch im ikonischen Blümchen-Style. Doch damit ist jetzt Schluss:

Für Wagner habe jetzt vor allem ihre Familie Vorrang. „Ich liebe es, auf der Bühne zu stehen. Aber das Glücksgefühl, wenn deine Tochter dich umarmt und sagt: ,Mama, es ist das Allerschönste, wenn wir zusammen sind‘, das ist noch ein bisschen besser.“

Mehr Zeit für ihre Tochter
Seit 2022 ist Jasmin Wagner Mama einer Tochter. Ein Jahr später heiratete sie ihren Liebsten, einen dänischen Modeunternehmer, den sie 2021 kennengelernt hatte. Ihre Tochter, die bald vier Jahre alt wird, liebe Mamas Hits. „Wir sind natürlich ein musikalischer Haushalt“, verriet die Sängerin. Sie singe auch mit ihrer Tochter, allerdings Kinderlieder und nicht die Hits von Blümchen.

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Ihre Tochter sei auch ein wichtiger Grund dafür, dass Wagner in Zukunft nicht mehr ständig für ihre Tourneen unterwegs sein möchte. „Mir ist die Zeit so kostbar, die wir zusammen haben“, erklärte sie. Denn wie alle Kinder werde auch ihre Tochter schnell groß – und: „Ich möchte einfach so viel wie möglich davon erleben.“

Unterstützung habe sie bei all ihren Entscheidungen auch immer von ihrem Mann gehabt, freute sich Wagner. „Er ist stolz auf mich. Das bedeutet mir alles. Wir sind eine glückliche, kleine Familie.“

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