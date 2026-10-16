Jasmin Wagner macht Schluss mit Blümchen!

Ihre Tochter sei auch ein wichtiger Grund dafür, dass Wagner in Zukunft nicht mehr ständig für ihre Tourneen unterwegs sein möchte. „Mir ist die Zeit so kostbar, die wir zusammen haben“, erklärte sie. Denn wie alle Kinder werde auch ihre Tochter schnell groß – und: „Ich möchte einfach so viel wie möglich davon erleben.“