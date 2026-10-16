Stallone: Warum ihm „Tulsa King“ so nahegeht

Ein Gangster mit Herz

Was den Gangster aus Stallones Sicht besonders macht: „Die meisten Gangster sind sehr finster und düster. Dieser Typ nicht, er mag Menschen. Die meisten Gangster tun das nicht.“ Dass die Zuschauer trotz allem auf Manfredis Seite sind, erklärt Stallone so: „Weil er höflich ist und Menschen, die im Grunde Außenseiter sind, in seine Familie aufnimmt. Er macht ihr Leben interessanter.“ Manfredi könne zwar sehr brutal sein, aber zugleich witzig. „Und ich glaube, das ist das Publikum nicht gewohnt.“