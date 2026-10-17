Kein Arbeitstraining mehr für Haftentlassene

Betreuungsauslastung im Ländle bei über 110 Prozent

Ebenfalls kritisch ist die Lage in der Bewährungshilfe vor Ort. Gesetzlich vorgeschrieben ist eine Obergrenze von maximal 35 Klienten pro Bewährungshelfer. Im österreichweiten Schnitt lag die Zahl im August 2026 bereits bei rund 40. In Vorarlberg ist die Situation noch angespannter: „Aktuell betreuen wir 537 Klienten. Damit liegt unsere Auslastung bereits bei über 110 Prozent“, erklärt Pircher-Sanou. Weitere Kürzungen erschwerten es massiv, die notwendige Betreuungsintensität aufrechtzuerhalten.