Konkursverfahren über Belmondo-Geschäftsführer

Der Schritt kommt nicht vollkommen überraschend: Bereits am 4. Februar 2026 wurde für die Belmondo Gastwirtschafts GmbH ein Sanierungsverfahren eingeleitet, das jedoch scheiterte. Wie hoch die Schulden des selbstständig Tätigen insgesamt sind, wird nach Angaben des KSV1870 derzeit noch geprüft. Ein Teil der Verbindlichkeiten soll jedoch im Grundbuch abgesichert sein.