Konkursverfahren über Belmondo-Geschäftsführer

Am Landesgericht Feldkirch wurde am Freitag das Konkursverfahren über das Vermögen von Nezdad Salkanovic eröffnet. Der 49-Jährige ist Geschäftsführer der Belmondo Gastwirtschafts GmbH in Feldkirch.
Der Schritt kommt nicht vollkommen überraschend: Bereits am 4. Februar 2026 wurde für die Belmondo Gastwirtschafts GmbH ein Sanierungsverfahren eingeleitet, das jedoch scheiterte. Wie hoch die Schulden des selbstständig Tätigen insgesamt sind, wird nach Angaben des KSV1870 derzeit noch geprüft. Ein Teil der Verbindlichkeiten soll jedoch im Grundbuch abgesichert sein.
Gläubiger haben bis Mitte November Zeit
Zum Insolvenzverwalter wurde der Bludenzer Rechtsanwalt Bernd Widerin bestellt. Für Gläubiger läuft ab sofort die Frist: Forderungen können bis zum 16. November 2026 angemeldet werden. Wie es dann weitergeht, zeigt sich Ende des Monats: Die erste Prüfungstagsatzung vor Gericht ist für den 30. November angesetzt.
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