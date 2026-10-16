9,8-Millionen-Pleite bei Müller Wohnbau

Der Antrag auf Eröffnung des aktuellen Konkursverfahrens wurde von der Müller Wohnbau GmbH selbst eingebracht. Arbeitnehmer sind von der Insolvenz nicht betroffen, da das Unternehmen zuletzt keine Dienstnehmer mehr beschäftigte. Zur Insolvenzverwalterin wurde die Frastanzer Rechtsanwältin Eva Müller bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen bis zur gerichtlichen Anmeldefrist am 30. November 2026 über den KSV1870 einreichen. Die erste Prüfungstagsatzung am Landesgericht Feldkirch wurde für den 14. Dezember 2026 anberaumt.