Bregenzer wollen nicht in den Strudel geraten

Die Bregenzer müssen ein wenig aufpassen. Nach einem stabilen Saisonstart kratzte man in der Zweiten Bundesliga an den vordersten Plätzen, unterlag aber in den letzten beiden Runden – vor der Länderspielpause in der letzten Minute gegen St. Pölten, im ersten Spiel nach dem Re-Start in Wels, rutschten damit bis auf Platz zehn ab. Und verspüren jetzt ein wenig Druck. „Wir müssen gegen Amstetten gewinnen, sonst kommen wir in den Strudel“, weiß Sportkoordinator Patrick Schneider, „und das darf mit dieser Mannschaft und diesem Kader nicht passieren.“